50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar

Artan enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle vatandaşların yöneldiği araçlardan bir tanesi de mevduat hesapları oluyor.
50 bin TL’nin bir aylık getirisi banka banka hesaplandı. İşte o liste…
Alternatif Bank %53 faiz oranı ile 2.143,17 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 52.143,17 liraya yükselecek.
ING E-turuncu hesap %52 faiz oranı ile 2.102,73 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 52.102,73 lira olacak.
Fibabanka Kiraz Hesap ile %52 faiz oranı ile 2.102,73 lira net getiri sunacak. Vade sonu tutar da 52.102,73 lira olacak.
Odeabank %51 faiz oranı ile 2.062,30 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 52.062,3 lira olacak.
N Kolay %49 faiz oranı ile 1.981,42 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.981,42 lira olacak.
Denizbank %48 faiz oranı ile 1.940,98 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.940,98 lira olacak.
Garanti BBVA %47 faiz oranı ile 1.900,55 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.900,55 lira olacak.
Yapı Kredi %45,5 faiz oranı ile 1.839,79 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.839,89 lira olacak.