50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar

50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar
Kaynak: Haber Merkezi

Bankaların vatandaşlara sunduğu mevduat faizlerinde yeni oranlar belli oldu! 50 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu.

1/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 1

Artan enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle vatandaşların yöneldiği araçlardan bir tanesi de mevduat hesapları oluyor.

50 bin TL’nin bir aylık getirisi banka banka hesaplandı. İşte o liste…

2/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 2

Alternatif Bank %53 faiz oranı ile 2.143,17 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 52.143,17 liraya yükselecek.

3/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 3

ING E-turuncu hesap %52 faiz oranı ile 2.102,73 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 52.102,73 lira olacak.

4/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 4

Fibabanka Kiraz Hesap ile %52 faiz oranı ile 2.102,73 lira net getiri sunacak. Vade sonu tutar da 52.102,73 lira olacak.

5/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 5

Odeabank %51 faiz oranı ile 2.062,30 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 52.062,3 lira olacak.

6/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 6

N Kolay %49 faiz oranı ile 1.981,42 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.981,42 lira olacak.

7/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 7

Denizbank %48 faiz oranı ile 1.940,98 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.940,98 lira olacak.

8/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 8

Garanti BBVA %47 faiz oranı ile 1.900,55 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.900,55 lira olacak.

9/9
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar 9

Yapı Kredi %45,5 faiz oranı ile 1.839,79 lira net getiri sağlayacak. Vade sonu tutar ise 51.839,89 lira olacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Milli Emlak telefondan ucuza tapu fırsatını duyurdu. 3 bin liraya arsa olur mu demeyin!
Milli Emlak telefondan ucuza tapu fırsatını duyurdu. 3 bin liraya arsa olur mu demeyin!
Hisseli tapuda bunları yapmayan yandı. Ev mirası olanlar aman dikkat
Hisseli tapuda bunları yapmayan yandı. Ev mirası olanlar aman dikkat
Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık
Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık
Bir kere ekiliyor 15 yıl biçiliyor 60 günde 3 metre oluyor. Türk çiftçisi sevinçten havalara uçtu
Bir kere ekiliyor 15 yıl biçiliyor 60 günde 3 metre oluyor. Türk çiftçisi sevinçten havalara uçtu
Kredi kartı borç şampiyonu olan iller belli oldu
Kredi kartı borç şampiyonu olan iller belli oldu
1999 sonrası sigortalılara emeklilik şansı. EYT mağdurlarına gün doğdu
1999 sonrası sigortalılara emeklilik şansı. EYT mağdurlarına gün doğdu