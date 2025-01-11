50 bin yıl öncesindeki gizemli mutfağın izleri... Esrarengiz yemekler

İspanya'daki El Salt arkeolojik kazı alanında çalışan uzmanlar, yaklaşık 50 bin yıl öncesine tarihlenen Neandertal dışkı fosillerini analiz etti. Bu araştırma, Neandertallerin sadece etle beslenmediğini, aynı zamanda önemli miktarda bitkisel gıda tükettiğini ortaya koydu. Kuzey Irak'taki Shanidar Mağarası'nda yapılan kazılarda da, Neandertallerin baklagiller, otlar ve baharatlar kullanarak karmaşık yemekler hazırladığına dair kanıtlar bulundu. Bu, Neandertallerin sadece hayatta kalmak için değil, lezzet ve çeşitlilik için de yemek yaptığını gösteriyor.

İspanya'da 50 bin yıllık Neandertal dışkısının analiz edildiği ve bağırsak mikroplarının tarihine ışık tuttuğu belirtiliyor. Bu bulgular, Neandertallerin modern insanlarla benzer bağırsak mikrobiyomu paylaştığını ve bu mikrobiyomun binlerce yıldır insan evriminde rol oynadığını öne sürüyor. Ayrıca, KURIOUS'ta yayınlanan bir başka çalışma, Neandertallerin diyetinin ete ek olarak geniş bir bitki yelpazesini içerdiğini gösteren kimyasal analizlerden bahsediyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Sofia Samper Carro, Neandertallerin sadece vahşi doğayla sınırlı kalmayıp, çevrelerine ne kadar uyum sağlayabildiklerini vurguladı. Carro, "Neandertallerin yemek yapma ve pişirme teknikleri, onların sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda tat ve çeşitlilik için de besinleri kullandıklarını gösteriyor," diyor.

Bilim insanı Laura Weyrich, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden yaptığı açıklamada, Neandertallerin modern insanlardan aldıkları bakterilerin tükürük yoluyla bile aktarılmış olabileceğini, bu durumun da tarih öncesi etkileşimleri ve öpüşme gibi davranışları gösterdiğini açıkladı. Bu, Neandertallerin sadece teknik değil, sosyal ve kültürel anlamda da karmaşıklığa sahip olduklarını işaret ediyor.

Neandertal insanlarının yemek yapma ve beslenme alışkanlıkları hakkında yapılan bu son araştırmalar, onların sadece avcı-toplayıcı değil, aynı zamanda karmaşık bir mutfak kültürüne sahip olduklarını ortaya koyuyor. Bu keşifler, tarih öncesi insanların yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını anlamamızda önemli bir adım. Neandertallerin mutfağı, belki de modern insanın sandığından çok daha zengin ve çeşitliydi, bu da bize insan evriminin daha karmaşık ve ilginç bir resmini çiziyor.