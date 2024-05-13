50 gündür aranıyordu cesedi bulundu. TV programlarında eşini arayan kadın gözaltında

Kayıp Şaban A'nın (52) ailesi, onu bulmak için bir televizyon programına katıldı. Programdaki konuşmalardan yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.