50 hektarlık alan küle döndü. İlçeye ulaşmasına ramak kala söndürüldü

Yangın, Çepnidere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir makilik ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Yangın ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, arazözler, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve Turgutlu Belediyesine ait araçlar bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve Güneş Enerji Santrali'ne ulaşmaması için büyük çaba gösterdi. Sonuç olarak, yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü, ancak 50 hektarlık otluk ve makilik alan zarar gördü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, yangına ilişkin olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yangın alanında incelemelerde bulundu.