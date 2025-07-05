50 kişiye iş müjdesi! Son gün 5 Temmuz

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

Ordu’nun Gölköy İlçe Kaymakamlığı, “Bakım Onarım Destek Faaliyetleri” kapsamında İşgücü Uyum Programı (İUP) düzenliyor. 7 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak program, 50 kişilik kontenjan sunuyor.

Katılımcılar, günlük net 1.083 TL ücretle çalışacak. Başvurular, 1 Temmuz 2025’ten 5 Temmuz 2025’e kadar kabul edilecek ve liste yöntemiyle belirlenecek. Liste ayrımı uygulanmayacak.

Programa katılmak isteyenlerin; yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması, son bir ayda 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında sigortalı olmaması, hane gelirinin aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması ve aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olması gerekiyor. Kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar (malul sayılmayanlar) ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamındaki kişiler özel politika listesinde öncelikli değerlendirilecek. Bu grupların başvuruları tamamlanmadan diğer adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan programa katılmak isteyenler, belirtilen tarihlerde Gölköy Kaymakamlığı’na başvurabilir. Detaylı bilgi için kaymakamlığın ilgili birimleri ile iletişime geçilebilir.