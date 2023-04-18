“50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen "50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 101 zanlı daha tutuklandı.

“50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nda tutuklu sayısı 133'e yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin tümümün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 181 şüpheliden 101'i tutuklandı, 11'i adli kontrol hükümleri ile olmak üzere 80'i serbest bırakıldı.

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Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, "50. Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını bildirmiş, operasyona ilişkin bilgiler paylaşarak 201 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyonda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti.

Dün, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklanmış, ikisi serbest bırakılmıştı.

(Kaynak: AA)

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