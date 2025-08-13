50 milyon liralık kaçak tütün operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü takipli operasyon sonucu, merkez ilçeye bağlı Sazlıca kasabasında büyük çaplı kaçak tütün üretim ve dolum tesisini ortaya çıkardı. H.E.'ye ait iş yerinde yapılan aramada, sigara basma makinesi, 2 adet vakum motoru, 2 adet ambalaj makinesi, 1 milyon 315 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 550 bin adet sigara filtresi, 500 kilogram kıyılmış tütün, 120 adet rulo makaron üretim kağıdı ve 90 adet rulo sigara filtre kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon 748 bin lira olduğu tespit edildi.

Operasyonda 14 kişi suçüstü yakalanırken, iş yeri sahibi H.E. gözaltına alındı.