50 yaş altı kanser vakaları artışta. Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı

The Guardian’ın haberine göre; 2019'da 50 yaş altı toplam 1,06 milyon kişi kanserden öldü; bu 1990 rakamına göre yüzde 27'lik bir artış olarak kayda geçti.

Küresel erken başlangıçlı (50 yaş altı) kanser vakaları 1990'da 1,82 milyondan yüzde 79'luk artışla 2019'da 3,26 milyona çıktı. Bu dönemde 40'lı, 30'lu ve daha genç yaştaki yetişkinlerin kanserden ölümleri yüzde 27 arttı.

Bilimsel bir araştırma, dünya çapında son 30 yılda 50 yaşın altındaki kişilerde kanser görülme oranının yaklaşık yüzde 80 arttığını ortaya koydu.

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE OBEZİTE ETKEN FAKTÖRLER

BMJ Oncology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kötü beslenme, alkol ve tütün kullanımının yanı sıra hareketsizlik ile obezite muhtemel etken faktörler arasında yer alıyor.

Raporda, “1990'dan bu yana, erken başlangıçlı kanserlerin görülme sıklığı ve ölümleri dünya çapında önemli ölçüde arttı” ifadelerine yer verildi ve “Sağlıklı bir diyet, tütün ve alkol tüketiminin kısıtlanması ile uygun açık hava etkinlikleri de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi, erken başlangıçlı kanser yükünü azaltabilir.” sözlerini kullanıldı.

