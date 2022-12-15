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50 yaş üstü kişiler nasıl beslenmeli?

50 yaş üstü hastalık riskleri artıyor. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları da değiştirilmeli. Peki, 50 yaş üzeri olan erkekler nasıl beslenmeli? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:50
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50 yaş üstü erkek nasıl beslenmeli?

50 yaş üstü kişiler nasıl beslenmeli?
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50 yaş üstünde yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, bel çevresinin kalınlaşması, prostat bezi ile ilgili problemler, diyabet, gut, düşük testosteron, kalp ve damar hastalıkları, stres bu yaşlardaki Bu nedenle bu dönemde yaşam tarzınız ve beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız doğru seçimler hastalık riskinin azalmasında ve sağlınızın korunmasında önemli rol oynuyor.

ANDROPOZ DÖNEMİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Andropoz dönemi her erkeğin başına gelebilecek bir durum. Bu doğanın kanunu. Genel olarak düşük testostreron seviyesinin bazı belirtilere yol açması olarak tanımlansa da sadece hormanal değişime değil yaşam tarzına da bağlı. Stres, sigara ve/veya alkol kullanımı, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hareketsiz yaşam tarzı gibi nedenler de andropoz belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

O dönemde yorgunluk, göbek çevresinde yağlanma, cinsel isteksizlik, depresif ruh hali gibi belirtiler başlıyor. Bu yaş grubu erkelerde düzenli egzersiz, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli ve yeterli uyku oldukça önemli.

GÖBEĞİ ASLA BÜYÜTMEYİN

Erkeklerde bel çevresinin 102 cm’in üzerinde olması Tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, insülin direnci gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Yağlı, şekerli ve glisemik indeksi yüksek gıda tüketiminin fazla olması, testosteron düşüklüğü, alkol tüketimi, stres, hareketsizlik, uyku bozuklukları göbekte yağlanmaya neden olan faktörlerdenr. Sağlıklı beslenme, egzersiz, iyi ve düzenli uyku yağlanmayı önlüyor.

Özellikle alkol tüketimi göbek ve karaciğer yağlanmasına büyük etken. Bu nedenle alkol tüketiminden kaçınılmalı. Yüksek glisemik indeksli gıdaların yani bisküvi, gofret, çikolata gibi şekerli gıdalar, pasta, şekerleme, meyve suyu, şekerli gazlı içeceklerden kaçınılmalı.

Mutlaka lifli besinler tercih edilmeli. Çünkü bol lif ve su tüketimi bağırsakların düzenli çalışmasını ve vücudun toksinlerden arınmasını sağlıyor.

SAĞLIKLI YAĞLARA ÖNCELİK VERİLMELİ

Yağlar; sağlıklı vücut fonksiyonları için önemli besin gruplarından birİ. Süt ve süt ürünleri, hayvansal gıdalar, Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, palmiye yağı doymuş yağ asitlerinden zengin. Doymuş yağların fazla tüketimi kandaki kötü kolesterolün artmasına neden olabiliyor.. Bu nedenle doymuş yağ tüketimini sınırlandırmalı.
 

 


GUT VE PROSTATA DİKKAT EDİLMELİ

Gutun temel nedeni pürin metabolizması bozukluğu. Pürin metabolizmasının son ürünü olan ürik asit monosodyum ürat ve monohidrat kristalleri olarak eklem ve tendonlara çökerek eklem yerlerinde ağrılı bir iltihaplanma yapabiliyor. Sakatat, küçük balıklar gibi gıdalar pürin açısından zengin içerikli.

50 yaş üstü erkeklerde ve ilerleyen yaşlarda prostat kanseri riski artıyor. Yine yaşlanmayla birlikte iyi huylu prostat büyümesi de görülebilmekte. Doymuş yağlar bakımından fakir, başta omega-3 olmak üzere doymamış yağlar, sebze-meyve ve tam tahıllardan zengin bir beslenme prostat hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Uzmanlar her gün düzenli egzersiz yapmanın altını çiziyor…

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