9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat

50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi gelişiyor. FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu hatırlatarak, “Kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir” diye uyarı yaptı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:09
Takip Et

’50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat

50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
+
Aa
-

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, kemik erimesinin sinsice ilerlediğine dikkat çekerek “Kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklar. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar” dedi.

Dr. Turan, “Sırt ağrısı kemik erimesinin ilk belirtisidir. Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır.” diye konuştu sözlerine şunları ekledi:

“Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedeni. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır”


Kemik erimesinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da önemli bilgiler veren Aslı Turan şunları söyledi:

“Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de verilmektedir. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılmalıdır. İlaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme planı ve kişiye uygun egzersiz programı da tedavinin bir parçasıdır. Kemik erimesi tanısı alan hastaların düşme riskinde artış olması durumunda baston ve yürüteç gibi yardımcı yürüme cihazları kullanılması önerilir.”

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
2
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
3
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
6
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
7
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.