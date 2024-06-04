50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına.

Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri olan şarkıcı-oyuncu Şevval Sam dün gece oğlu Taro Emir Tekin ile bir moda dergisinin ödül gecesine katıldı.

Pek çok ünlünün katıldığı gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri 50 yaşındaki Şevval Sam ve 26 yaşındaki oyuncu oğlu Taro Emir oldu.

Güzelliği ve kıyafetiyle herkesi büyüleyen Şevval Sam ile oğlunu yan yana görenler gözlerini anne-oğuldan alamadı.

Fit görüntüsü ve zarifliği ile son zamanlarda gündem olan Sam, geçtiğimiz günlerde filminin galasına erkek arkadaşıyla katılmayı tercih etmişti.