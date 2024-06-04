50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına.

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin, katıldıkları davette herkesi kendine hayran bıraktı.

Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri olan şarkıcı-oyuncu Şevval Sam dün gece oğlu Taro Emir Tekin ile bir moda dergisinin ödül gecesine katıldı.

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Pek çok ünlünün katıldığı gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri 50 yaşındaki Şevval Sam ve 26 yaşındaki oyuncu oğlu Taro Emir oldu.

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Güzelliği ve kıyafetiyle herkesi büyüleyen Şevval Sam ile oğlunu yan yana görenler gözlerini anne-oğuldan alamadı.

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Fit görüntüsü ve zarifliği ile son zamanlarda gündem olan Sam, geçtiğimiz günlerde filminin galasına erkek arkadaşıyla katılmayı tercih etmişti.

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