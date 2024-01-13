50 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçlarından 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan İ.K. jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.