50 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

Kaynak: İHA
50 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası nedeniyle hakkında arama kararı bulunan İ.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçlarından 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan İ.K. jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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