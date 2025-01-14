50 yıl hapis cezası ile aranıyordu! İki aylık takip sonrası yakalandı

Kaynak: İHA
50 yıl hapis cezası ile aranıyordu! İki aylık takip sonrası yakalandı

Konya’nın Meram ilçesinde 50 yıl hapis cezası ile aranan Ö.Ç, isimli sanık, iki aylık takip sonrası düzenlenen operasyonla yakalandı. 34 farklı suç dosyası bulunan sanık adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 50 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan Ö.Ç.'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

2 ay süren detaylı çalışmalar sonunda ekipler Ö.Ç.'nin izini Selçuklu ilçesinde buldu. 34 farklı suç kaydı olan Ö.Ç., ekiplerin Sakarya Mahallesi Güzeldere Caddesi'nde düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Ç., Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

aw369981-01.jpg

Son Haberler
Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!
Bu çocuk parkı diğerlerinden farklı!
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! O anlar kamerada
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! O anlar kamerada
Buz tutan yolda zincirleme kaza: 43 araç birbirine girdi
Buz tutan yolda zincirleme kaza: 43 araç birbirine girdi
Sahte altına dikkat! Bu kez kasapları hedef alıyorlar: 7 kilo eti alıp kayıplara karıştı
Sahte altına dikkat! Bu kez kasapları hedef alıyorlar...
Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya’da buldu. Kulübüyle anlaştılar
Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya’da buldu. Kulübüyle anlaştılar