50 yıl önce ölen İsmet İnönü'nün elektriğini ve suyunu kestiler. Orhan Uğuroğlu büyük skandalı ortaya çıkardı

Heybeliada'da bulunan İnönü Vakıf Müzesi'nde büyük bir skandal yaşandı. Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun aktardığı bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adalar İSKİ Şube Müdürlüğü Heybeliada'da bulunan İsmet İnönü Müzesi'nin suyunu kesti. İSKİ’nin yanı sıra Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise binan elektriğini kesti.

“İSMET PAŞA’NIN MANEVİ ŞAHSİYETİNE YAPILAN SAYGISIZLIĞA ÜZÜLÜYORUZ”

Skandalı ortaya çıkan Orhan Uğuroğlu, müze evin rehberi Aynur Akbıyık ile de konuyla ilgili görüşüp Akbıyık’tan gelen cevabı ise şu şekilde aktardı:

“Uzun uğraşlar ve araya hatırlı insanlar ile İnönü ailesi de gelip rezaleti durdurdular. Kanunlara saygılıyız ancak bu şekilde basit bir fatura ile İsmet Paşa’nın manevi şahsiyetine yapılan saygısızlığa üzülüyoruz. Böyle olmamalıydı. Şık olmadı. İsmet Paşa’nın yarım asır önce vefat ettiğini hiç kimseye bir kuruş borcunun olmadığını herkes biliyor. Her şeyin bir usulü olduğunu söyleyip kesme ısrarında bulunan personellerin tavrını olumsuzluğu da bizleri çok üzdü. ‘İstediğiniz yere şikayet edin ben emir kuluyum’ diyorlar.”

Uğuroğlu, Aynur Akbıyık’ın gösterdiği yoğun çabası sonucunda elektrik ve suyun yeniden bağlandığını da ifade etti.

MİLLİ ŞEF’İN ÖLDÜĞÜNÜ 50 YIL SONRA ANLADILAR

İBB’ye bağlı İSKİ tarafından gönderilen faturaya dikkat çeken Orhan Uğuroğlu, “Gelen faturada ‘Abone vefatı suyunuz kapatılmıştır’ şeklinde bir mesaj var. İSKİ 50 yıl sonra İsmet Paşa’nın öldüğünü öğrenmiş. Buradan tebrik ediyorum.” dedi.

İMAMOĞLU VE AYEDAŞ’A SESLENDİ

Uğuroğlu, yaşanan skandalın ardan konunun muhataplarına şu sözlerle seslendi:

“Buradan öncelikle Ekrem İmamoğlu’na yani bu konuda derhal bir tahkikat açmasını öneriyorum. Varsa sorumluların derhal görevden alınmasını ve haklarında işlem yapılmasını talep ediyorum.

AYEDAŞ’ı bilmiyorum özelleştirmeden alınan bir şirket. AYEDAŞ’ın sahipleri kimse derhal bu konuda onların da gereğini yapmasını rica ediyorum. Bu korkunç bir skandaldır. “