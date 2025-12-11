Bonus Parkorman’da düzenlenecek konserde sanatçıya, yıllardır birlikte çalıştığı grubu Patti Smith Quartet eşlik edecek.

Sahnede Patti Smith’e gitarist Lenny Kaye, davulcu Jay Dee Daugherty, bas ve klavyede Tony Shanahan ile gitarist Jackson Smith eşlik edecek.

Kariyerinde 50 yılı geride bırakan ve 1975 tarihli ikonik ilk albümü “Horses” ile tanınan Smith, konserde “Because the Night” ve “People Have the Power” gibi sevilen eserlerini seslendirecek.

“Just Kids” kitabıyla 2010’da National Book Award kazanan ve 4 kez Grammy’ye aday gösterilen Patti Smith’in konser biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

PATTİ SMİTH KİMDİR?

Patti Smith, Amerikalı rock müzisyeni, şair, yazar ve görsel sanatçıdır. Punk rock’ın öncülerinden biri olarak kabul edilir ve “punk rock’ın vaftiz annesi” lakabıyla anılır.

1946 yılında Chicago’da doğan Patti Smith, 1970’lerin New York’unda şiir ve müzikle dikkat çekti. 1975’te çıkan ilk albümü Horses ile rock tarihine damga vurdu.

Bu albümdeki “Gloria” cover’ı ve özgün tarzı, punk hareketinin doğuşunda büyük rol oynadı. En bilinen şarkıları arasında Because the Night, People Have the Power, Free Money, Dancing Barefoot ve Rock N Roll Nigger yer alır.

Kariyeri boyunca 11 stüdyo albümü yayınladı, 2007’de Rock and Roll Hall of Fame’e girdi ve dört kez Grammy’ye aday gösterildi.

Müzik dışında edebiyatta da başarılı olan Smith’in en ünlü kitabı Just Kids’dir.

2010’da National Book Award kazanan bu otobiyografik eser, 1970’ler New York’unda fotoğrafçı Robert Mapplethorpe ile olan ilişkisini anlatır.

Diğer önemli kitapları arasında M Train, Devotion ve Year of the Monkey bulunur.

Şiir kitapları, fotoğrafları ve görsel sanat çalışmalarıyla da tanınan Patti Smith, 50 yılı aşkın süredir müzik ve sanat dünyasında aktif olarak üretim yapmaya devam ediyor.