500 bin liralık Sergen Yalçın sorusunu bilemedi. Yarışma programına damga vurdu

Özellikle Beşiktaş’ta oynadığı futbolla Türk futbol tarihine geçen ve 4 büyüklerin tamamında oynayan ilk futbolcu olan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadı.

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran ve sonrasında yorumculuğa yapan Sergen Yalçın ile ilgili sorulan bir soru dikkat çekti.

ATV’de yayınlanan Milyoner adlı yarışmada 500 bin lira değerindeki soruda yarışmacıya Sergen Yalçın'ın tam adı soruldu. Şıklar ise Metin Ali Sergen Yalçın, Ali Rıza Sergen Yalçın, Rıza Feyyaz Sergen Yalçın ve Muhsin Metin Sergen Yalçın oldu.

Yarışmacı Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkına yakın olsa da soruya cevap vermekten kaçındı ve yarışmadan çekilerek 300 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Söz konusu soru sosyal medyada da gündem oldu.