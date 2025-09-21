500 bin liralık yalan! Polis kadının sinsi planını bozdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
500 bin liralık yalan! Polis kadının sinsi planını bozdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki G.K., 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödedikten sonra evinde hırsızlık yapıldığını iddia ederek polise ihbarda bulundu.

Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K., evinin dış kapı anahtarının hasarlı olduğunu, eve giremediğini ve hırsızlıktan şüphelendiğini belirterek polis ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir tarafından kapısı açılan evde inceleme yaptı.

Bu sırada G.K., yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının yerinde olmadığını belirtti. Polis ekipleri, kapı göbeğindeki hasarın niteliği ile evdeki dağınıklığın bilinçli olarak yapıldığı kanaatine vardı. İfadesi alınan G.K. sorgusunda, mutfak eşyalarını ve yatak odasını kendisinin dağıttığını, kapının anahtar göbeğini kendisinin zorladığını, ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini ve bu nedenle hırsızlık suçunu uydurduğunu söyledi. G.K. hakkında savcı talimatıyla "Suç uydurma" suçundan işlem başlatıldı.

500 bin liralık yalan! Polis kadının sinsi planını bozdu

500 bin liralık yalan! Polis kadının sinsi planını bozdu

Son Haberler
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!
Köpekler dalgaların üzerinde: İlgi odağı oldular!
Tahtaköprü Barajı'nda su oranı kritik seviyede
Tahtaköprü Barajı'nda su oranı kritik seviyede
Yasa dışı bahis operasyonu! Malatya polisi 1 milyon liralık ağı çökertti
Yasa dışı bahis operasyonu! Malatya polisi 1 milyon liralık ağı çökertti