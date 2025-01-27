500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti. Rüzgar Tersine Döndü. 4 banka fark attı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar arasında faiz oranları düştü, ancak bazı bankalar yatırımlarına değer katmaya devam ediyor. İşte 500 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e çekmesinin ardından, bankalar da faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bu değişiklik, 500 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran vatandaşların 32 günlük faiz getirilerini doğrudan etkiledi.

Son haftalarda faiz oranları yüzde 50'nin altına gerilerken, yatırımcılar bu durumu daha dikkatle takip ediyor. Fibabanka, On Dijital Bankacılık, Odea Bank ve TEB ise diğer bankaların aksine yüksek faiz oranları sunarak dikkat çekti. Bu bankalar, düşük faiz ortamında dahi müşteri çekmeye devam ediyor ve yatırımcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

Mevduat faizlerinde yaşanan bu değişim, özellikle kısa vadeli yatırımlar için karar vermeyi zorlaştırıyor. 500 bin TL’lik bir yatırımın 32 günlük faiz getirisi, bu bankalarda daha yüksek oranlarla artış gösteriyor. Yatırımcılar, faiz oranları düşük olsa da alternatif bankalarda daha cazip seçenekler bulabiliyor.

Faiz oranlarındaki değişimler, bankalar arası rekabeti arttırırken, yatırımcıların doğru banka seçimini yapabilmesi için daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.

İşte, 500 bin liranın mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirileri: