500 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
500 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...

TCMB'nin 21 Kasım tarihinde sabit tutma kararı aldığı politika faizi kararından sonra vatandaşlar "En yüksek mevduat faizi hangi bankada?" gibi sorularla mevduat faizlerindeki güncel oranlarını ve son durumu araştırmaya devam ediyor. 32 gün vade ile 500 bin TL'nin getirisi ve en yüksek faiz veren bankalar güncellendi. İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, üst üste 8. ayda da faiz oranını yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Faiz oranları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda, vatandaşlar "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" ve "Mevduatta en çok getiri sağlayan banka hangisi?" gibi sorularla aramalar yapmaya devam ediyor.

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İşte bankalara göre 500 bin TL’nin aylık getirisi:

EN PARA

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç:16.918,03 TL

Vade Sonu Tutar: 516.918,03 TL

GARANTİ BBVA

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 18.491,8 TL

Vade Sonu Tutar: 518.491,8 TL

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ODEA BANK

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 18.885,25 TL

Vade Sonu Tutar: 518.885,25 TL

DENİZ BANK

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 19.672,13 TL

Vade Sonu Tutar: 519.672,13 TL

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GETİR FİNANS

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 20.065,57 TL

Vade Sonu Tutar: 520.065,57 TL

FİBA BANKA

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 20.065,57 TL

Vade Sonu Tutar: 520.065,57 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 20.065,57 TL

Vade Sonu Tutar: 520.065,57 TL

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TEB

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 20.852,46 TL

Vade Sonu Tutar: 520.852,46 TL

ALTERNATİF BANK

32 GÜN VADE İLE 500 BİN TL MEVDUAT

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 20.852,46 TL

Vade Sonu Tutar: 520.852,46 TL

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