500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı

500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayı faiz kararı toplantısında faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından bankalar harekete geçerek faiz oranlarını tekrar güncelledi.

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 1

Merkez Bankası yüksek enflasyona karşı güçlü durabilmek için geçte olsa sıkılaşma politikasına yöneldi. Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımı faizlerin yükselişini gündeme getirdi. Yükselen faizlerde beraber bankaların mevduat yarışını da hız kazandı.

İşte 500 liranın aylık getirisi…

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 2

DENİZBANK

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 3

ZİRAAT BANKASI

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 516 bin 301 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 4

GARANTİ

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 42,50

Vade Sonu Tutar: 516 bin 648 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 5

ING (HOŞ GELDİN FAİZİ)

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 517 bin 400 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 6

AKBANK

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 47,50

Vade Sonu Tutar: 519 bin 226 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 7

HALKBANK

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 39

Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 8

İŞ BANKASI

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 517 bin 931 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 9

ALBARAKA (KAR PAYI)

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 512 bin 962 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 10

KUVEYT TÜRK (KAR PAYI)

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 514 bin 746 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 11

ALTERNATİFBANK

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 520 bin 16 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı 12

VAKIFBANK (TANIŞMA FAİZİ KAMPANYASI)

Mevduat tutarı: 500 bin lira

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 lira

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