500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı

Merkez Bankası yüksek enflasyona karşı güçlü durabilmek için geçte olsa sıkılaşma politikasına yöneldi. Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımı faizlerin yükselişini gündeme getirdi. Yükselen faizlerde beraber bankaların mevduat yarışını da hız kazandı.
İşte 500 liranın aylık getirisi…
DENİZBANK
Mevduat tutarı: 500 bin lira
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 lira
ZİRAAT BANKASI
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 516 bin 301 lira
GARANTİ
Faiz: Yüzde 42,50
Vade Sonu Tutar: 516 bin 648 lira
ING (HOŞ GELDİN FAİZİ)
Faiz: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 517 bin 400 lira
AKBANK
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 47,50
Vade Sonu Tutar: 519 bin 226 lira
HALKBANK
Faiz: Yüzde 39
Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 lira
İŞ BANKASI
Vade Sonu Tutar: 517 bin 931 lira
ALBARAKA (KAR PAYI)
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 512 bin 962 lira
KUVEYT TÜRK (KAR PAYI)
Vade Sonu Tutar: 514 bin 746 lira
ALTERNATİFBANK
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 520 bin 16 lira
VAKIFBANK (TANIŞMA FAİZİ KAMPANYASI)
Faiz: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 lira