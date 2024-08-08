500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı

Merkez Bankası yüksek enflasyona karşı güçlü durabilmek için geçte olsa sıkılaşma politikasına yöneldi. Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımı faizlerin yükselişini gündeme getirdi. Yükselen faizlerde beraber bankaların mevduat yarışını da hız kazandı.

İşte 500 liranın aylık getirisi…