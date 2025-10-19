Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim tarihinde yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda heyecan arttı. Ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 ila 150 baz puan arasında indirim yapmasını bekliyor.

Faiz kararına yönelik beklentiler, nakit birikimlerini Türk lirası mevduatta değerlendiren vatandaşların banka faiz oranlarını yakından takip etmesine sebep oldu.

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU!

Peki, ekonomide yaşanması beklenen değişikliklerden önce 500 bin TL’sini mevduatta değerlendiren bir kişi, ne kadar faiz kazanır?

İşte banka banka oranlar,

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 43

Net Kazanç 15.551 TL

Vade Sonu Tutar 515.551 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 44

Net Kazanç 15.912 TL

Vade Sonu Tutar 515.912 TL

ODEA

Faiz Oranı % 45

Net Kazanç 16.274 TL

Vade Sonu Tutar 516.274 TL

QNB

Faiz Oranı % 46,75

Net Kazanç 16.907 TL

Vade Sonu Tutar 516.907 TL

ING

Faiz Oranı % 47

Net Kazanç 16.997 TL

Vade Sonu Tutar 516.997 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 47

Net Kazanç 16.997 TL

Vade Sonu Tutar 516.997 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 40

Net Kazanç 14.466 TL

Vade Sonu Tutar 514.466 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 32,71

Net Kazanç 11.829 TL

Vade Sonu Tutar 511.829 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46

Net Kazanç 16.636 TL

Vade Sonu Tutar 516.636 TL

TEB

Faiz Oranı % 46

Net Kazanç 16.636 TL

Vade Sonu Tutar 516.636 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 35

Net Kazanç 12.658 TL

Vade Sonu Tutar 512.658 TL