500 bin TL'nin faiz getirisi uçtu! Bir banka rakiplerini geride bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün açıkladığı Para Politikası Kurulu (PPK) kararıyla politika faizini yüzde 46 düzeyinde sabit tuttu. Bu karar, özellikle tasarruflarını mevduatta değerlendiren yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Uzmanlara göre, bu gelişme kısa vadede mevduat faizlerinde kayda değer bir düşüş olasılığını sınırlamış oldu.

MEVDUAT FAİZLERİ HALA YÜKSEK SEVİYEDE

Son haftalarda bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı oranlarda geri çekilmeler yaşansa da, genel faiz seviyesi yüksekliğini koruyor. Güncel oranlar, hâlâ son 6 haftanın zirvesi olan yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrediyor.

Bu durum, yüksek faiz ortamında yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisini sürdürebileceğine işaret ediyor.

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Faiz oranlarının sabit kalması, özellikle belli birikimlere sahip yatırımcıların kazanç hesaplarını da etkiliyor. Peki, 500 bin TL’nin mevduat hesabındaki aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...

500 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36,5

Net Kazanç: 13 bin 600 TL

Vade Sonu: 513 bin 600 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 16 bin 208 TL

Vade Sonu: 516 bin 208 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14 bin 755 TL

Vade Sonu: 514 bin 755 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 46,02

Net Kazanç: 17 bin 147 TL

Vade Sonu: 517 bin 147 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 15 bin 319 TL

Vade Sonu: 515 bin 319 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 17 bin 699 TL

Vade Sonu: 517 bin 699 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 17 bin 699 TL

Vade Sonu: 517 bin 699 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 16 bin 378 TL

Vade Sonu: 516 bin 378 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,75

Net Kazanç: 18 bin 164 TL

Vade Sonu: 518 bin 164 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 18 bin 584 TL

Vade Sonu: 518 bin 584 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 18 bin 444 TL

Vade Sonu: 518 bin 444 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 17 bin 73 TL

Vade Sonu: 517 bin 73 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 19 bin 3 TL

Vade Sonu: 519 bin 3 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 19 bin 743 TL

Vade Sonu: 519 bin 743 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 16 bin 782 TL

Vade Sonu: 516 bin 782 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 18 bin 621 TL

Vade Sonu: 518 bin 621 TL