500 bin TL'nin faiz getirisi uçtu! Bir banka rakiplerini geride bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün açıkladığı Para Politikası Kurulu (PPK) kararıyla politika faizini yüzde 46 düzeyinde sabit tuttu. Bu karar, özellikle tasarruflarını mevduatta değerlendiren yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.
Uzmanlara göre, bu gelişme kısa vadede mevduat faizlerinde kayda değer bir düşüş olasılığını sınırlamış oldu.
MEVDUAT FAİZLERİ HALA YÜKSEK SEVİYEDE
Son haftalarda bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı oranlarda geri çekilmeler yaşansa da, genel faiz seviyesi yüksekliğini koruyor. Güncel oranlar, hâlâ son 6 haftanın zirvesi olan yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrediyor.
Bu durum, yüksek faiz ortamında yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisini sürdürebileceğine işaret ediyor.
500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Faiz oranlarının sabit kalması, özellikle belli birikimlere sahip yatırımcıların kazanç hesaplarını da etkiliyor. Peki, 500 bin TL’nin mevduat hesabındaki aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...
500 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36,5
Net Kazanç: 13 bin 600 TL
Vade Sonu: 513 bin 600 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 16 bin 208 TL
Vade Sonu: 516 bin 208 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 14 bin 755 TL
Vade Sonu: 514 bin 755 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 46,02
Net Kazanç: 17 bin 147 TL
Vade Sonu: 517 bin 147 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 15 bin 319 TL
Vade Sonu: 515 bin 319 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 17 bin 699 TL
Vade Sonu: 517 bin 699 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 17 bin 699 TL
Vade Sonu: 517 bin 699 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 16 bin 378 TL
Vade Sonu: 516 bin 378 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,75
Net Kazanç: 18 bin 164 TL
Vade Sonu: 518 bin 164 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 18 bin 584 TL
Vade Sonu: 518 bin 584 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 18 bin 444 TL
Vade Sonu: 518 bin 444 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 17 bin 73 TL
Vade Sonu: 517 bin 73 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 19 bin 3 TL
Vade Sonu: 519 bin 3 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 19 bin 743 TL
Vade Sonu: 519 bin 743 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 16 bin 782 TL
Vade Sonu: 516 bin 782 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 18 bin 621 TL
Vade Sonu: 518 bin 621 TL