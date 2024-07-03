500 metrelik kayalıktan yuvarlanan inek ağır yaralandı

Hakkari-Van yolu üzerindeki Akçalı köyü Kanatlı mezrası yakınlarında öğlen saatlerinde bir inek uçurumdan düştü.

Edinilen bilgilere göre, ahırdan çıkarılarak otlatılan inek, dengesini kaybederek 500 metrelik kayalıktan düşerek ağır yaralandı.

İneğin ağır yaralandığını gören sürücüler, hemen yola inerek jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaş, ineğini keserek telef olmasını önlerken, ineğin araçla köye götürüldüğü öğrenildi.

"DENGESİNİ KAYBEDEREK KAYALIKTAN DÜŞMÜŞ"

İneğin sahibi Mustafa Kaplay, “Sabah saatlerinde inekleri meraya bırakmıştık. Bu inekten ayrılarak bu tarafa gelmişti. Dengesini kaybederek kayalıktan düşmüş. Bize haber verildi, biz de geldik keseceğiz. Arabaya bindirip köy götüreceğiz” diye konuştu.