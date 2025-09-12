500 milyon Euro para harcandı! Kulüpler iflasın eşiğine böyle geldi

Transfer ateşi söndü.

Kulüplerin iç ve dış transfer dönemi tamamlandı. Ocak ayındaki ara döneme kadar takımlar oyuncu alamayacaklar.

Dünyanın bacasız en büyük sanayisi olan futbol, yine kasaları doldurdu.

Bir tarafı doldururken, diğer yanı boşalttı.

Transferin açıklanan rakamları 350 - 400 milyon Euro civarında.

Vay arkadaş vayyy!..

Bunun birde taksitleri, limitlere takılmaması için az göstermeler de mevcut. Nerede ise 500 milyon Euro gibi toplam maliyet.

Hem de, bu ekonomik durum içinde.

Futbol artık eğlence olmaktan çıktı. Bambaşka yöne girdi. Bahis, hareketliliği için sürekli maç var. Öyle ki, dünyada nerede ise maç oynanmayan saat yok. Legal ve illegal bahisler almış başını gidiyor. Her ülkede böyle bir ortam oluştu.

Şimdi gelelim bize. En çok borcu olan kulüpler, en pahalı transferleri yaptılar. Borçlarına, borç kattılar. Bizlerin rüyalarında dahi göremeyeceğimiz paraları saçtılar. Akabinde Avrupa maçlarında tel tel döküldüler.

UEFA maçlarından elenmek, ligde önünü görememek için paraları bir anlamda çöpe attılar!

Ortalama forma fiyatı 3 bin TL civarında. Biletler bin TL'den başlıyor. Kombine ve localar almış başını gitmiş. En ucuz eğlencemiz olan futbol, vizyon değiştirmiş. Nerede ise lüks hala gelmiş.

Borç batağında olan kulüplerin kurtuluş planları neler?

Devlet. Vergi borçları öteleme. Gelir getirici projeler için yer tahsisi. Kredilerin geri ödemesinde destek...

Şu bir gerçek; Devlet desteği olmasa, kulüplerin kapısına kilit vurulur.

Elbette özel olanlar da yok değil.

Yayın gelirleri. Sponsorluklar. Lisanslı ürün satışları. Maç hasılat gelirleri. Bağışlar ve farklı yardım kampanyaları. Kira ve spor okulları...

