500 saman balyası yangında kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
500 saman balyası yangında kül oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde b çıkan yangında 500 saman balya kül oldu.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şen'e ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Tosya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında Hasan Şen'e ait 500 saman balyası zarar gördü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

500 saman balyası yangında kül oldu

500 saman balyası yangında kül oldu

500 saman balyası yangında kül oldu

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