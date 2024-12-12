500 ve 1000 liralık banknotların üzerinde kimin resmi olacak? Uzman isim 'duyum aldım' diyerek açıkladı

Ekonomideki olumsuz gelişmeler, bankamatiklerde de sıkıntılara sebep oldu. Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, ATM'lerde para bulunmaması gibi sorunlara sebep olunca ekonomi yönetimi 2-3 yıldır ertelediği 500 ve 1000 liralık banknot basımını tekrar masaya getirdi.

Sorun öyle bir hal almıştı ki bankaların ATM'lerin artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyduğu, 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladığı öne sürülmüştü.

YENİ BANKNOTLARDA KİMİN RESMİ OLACAK?

Şeref Oğuz'un ilk kez ortaya koyduğu bir diğer iddia ise daha da dikkat çekti. Söz konusu basılacak yeni banknotlarda kimin resminin yer alacağının üzerinde durulduğunu iddia eden Oğuz, iki seçenek arasında kalındığını belirterek şunları söyledi:

"Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş."

Oğuz konuşmasının devamında şunları söyledi, "Merkez Bankası kuralı şudur; piyasadaki banknotların en yüksek küpürü, eğer toplam adetler içerisinde yüzde 50'yi aşmışsa bir üst küpüre geçirilir. Şu anda bu oran yüzde 82 olmuş durumda.

Peki niye basmıyorlar? diye ben biraz içeride soruşturdum. Birinci olarak, muhalefet diline dolayacak. 'Enflasyon parası bastılar' denilecek. İkincisi işlemlerin nakitten çıkıp banka üzerinden yapılması tercih ediliyor, vatandaşlara buraya yönlendiriliyor. Üçüncüsü açıkçası bunla ilgili yeni banknotların küpürlerinin hazırlandığı duyumu var ama bu bir duyum, haber değil. Hatta şu detaya kadar geldik. Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş."