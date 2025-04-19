500 yıl sonra yankılanan melodi! Ortaçağ müziği yeniden yankılandı

Fransa’nın Rennes kentindeki Jacobins Ortaçağ Manastırı’nda yürütülen arkeolojik kazılar, tarihin sessiz kalmış bir hazinesini gün yüzüne çıkardı.

16. yüzyıla ait, şist bir plaka üzerine kazınmış müzik notaları, arkeologların dikkatli çalışmaları ve müzikologların uzmanlığı sayesinde yeniden seslendirildi. Bu keşif, 500 yıl önce manastır koridorlarında yankılanan bir dini şarkının kısa bir parçasını günümüze ulaştırarak, Ortaçağ müziğinin gizemli dünyasına bir pencere açtı.

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu manastırdan çıkan bulgu, arkeoloji ve müzik tarihini birleştiren nadir bir başarı olarak yankı uyandırdı.

KAZININ SÜRPRİZ HEDİYESİ

Jacobins Manastırı’nda, Arkeoloji Ulusal Araştırma Enstitüsü (INRAP) tarafından yürütülen kazılar, manastırın yemekhanesinin altında bir dizi şist plaka ortaya çıkardı. Bu plakalar arasında, karikatür çizimleri, Ortaçağ’da oynanan atletizm oyunlarına dair tasvirler ve kişisel isimler dikkat çekiyordu. Ancak en çarpıcı bulgu, dört çizgili bir nota sistemiyle kazınmış müzik notalarıydı.

INRAP’tan kazı lideri Dr. Gaetan Le Cloirec, “Notaların ne tür bir şarkıyı temsil ettiğini tam olarak bilmek zor, ancak büyük olasılıkla bir Dominik rahibinin dini bir egzersiz olarak kazıdığı kısa bir kutsal melodi” dedi.

Plakanın üzerindeki notalar, 16. yüzyılın dini müzik geleneğine işaret etti.

Araştırmacılar, bu melodinin, manastırda gerçekleştirilen ayinlerde veya meditasyon sırasında söylenen bir ilahi olabileceğini düşündü. Plaka, dönemin müzik yazım tekniklerini yansıtan dört çizgili bir sistemle işlenmiş, bu da notaların modern müzikologlar tarafından çözülmesini kolaylaştırdı.

MELODİYİ CANLANDIRMAK

Notaların seslendirilmesi için antik müzik uzmanı ve soprano Dominique Fontaine devreye girdi.

Fontaine, notaları dikkatlice analiz ederek, 16. yüzyılın vokal tekniklerini ve dönemin müzik estetiğini dikkate aldı.

Fontaine, “Bu notalar, bir rahibin manevi pratiğinin bir yansıması olabilir. Onları seslendirmek, adeta geçmişle bir diyalog kurmak gibiydi” dedi.

Seslendirme süreci, Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde müzikoloji uzmanı Prof. Anne-Zoé Rillon-Marne liderliğinde gerçekleştirildi. Rillon-Marne, “Bu tür bulgular, yazılı kaynakların ötesine geçerek bize Ortaçağ insanının duygu dünyasını hissettiriyor” şeklinde konuştu.

Seslendirme, modern teknolojiyle desteklendi. Notalar, dijital ortamda analiz edilerek 3D modelleme teknikleriyle görselleştirildi. Japonya’daki Ritsumeikan Üniversitesi’nden dijital arkeoloji uzmanı Dr. Masaki Fujihata, benzer projelerde kullanılan bu teknolojinin, tarihi eserlerin hem korunmasını hem de geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirtiyor. Fontaine’in seslendirdiği melodi, Jacobins Manastırı’nda düzenlenen bir etkinlikte halka sunuldu ve çevrimiçi olarak yayınlanarak dünya çapında ilgi gördü.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL DEĞER

Bu keşif, arkeoloji ve müzikoloji alanında çığır açan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Cambridge Üniversitesi’nden müzik tarihçisi Prof. Susan Rankin, “Ortaçağ müziği genellikle yazılı kaynaklarla sınırlıdır. Ancak bu tür arkeolojik bulgular, bize somut bir bağlam sunuyor. Notaların bir manastır ortamında bulunması, müziğin dini yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Rankin’in Early Music History dergisinde yayımlanan bir makalesi, Ortaçağ’da manastırların müzik eğitimindeki rolünü detaylı bir şekilde ele aldı.

Keşif, aynı zamanda dijital arkeolojinin önemini de vurguladı. Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Lukas Schmidt, “Bu tür bulgular, disiplinler arası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Arkeoloji, müzikoloji ve teknoloji bir araya geldiğinde, geçmişin seslerini yeniden canlandırmak mümkün oluyor” dedi.

Schmidt, dijital analiz tekniklerinin, kırılgan eserlerin korunmasında ve detaylı incelenmesinde devrim yarattığını belirtti.

ORTAÇAĞ MÜZİĞİNİN İZİNDE

Jacobins Manastırı’ndaki bulgu, Ortaçağ müziği üzerine yapılan diğer keşiflerle de bağlantılı. Örneğin, Oxford Üniversitesi’nden klasik müzikolog Prof. Armand D’Angour, Antik Yunan müziğini yeniden canlandırmak için benzer yöntemler kullanmıştı. D’Angour, “Bu tür projeler, müziğin insanlık tarihindeki evrensel rolünü ortaya koyuyor. Rennes’teki notalar, bize 500 yıl önceki bir topluluğun ruhsal dünyasını anlatıyor” dedi.

Benzer şekilde, Çin’de bulunan 9.000 yıllık bir flüt ve İtalya’da keşfedilen 5.000 yıllık bir seramik enstrüman, müziğin insanlık tarihindeki köklü yerini gösterdi. Bu bulgular, müziğin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda ritüel ve toplumsal bağların bir aracı olduğunu ortaya koydu.

TOPLUMSAL ETKİ VE GELECEK

Keşif, Rennes’te büyük bir heyecan oluşturdu. Manastır, yerel halk ve turistler için önemli bir kültürel merkez haline geldi. INRAP, bulguların sergileneceği bir dijital müze projesi üzerinde çalıştı.

Proje, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle ziyaretçilere notaların seslendirildiği anı deneyimleme fırsatı sunacak. Sorbonne Üniversitesi’nden Prof. Rillon-Marne, “Bu proje, genç nesilleri tarihle buluşturmak için güçlü bir araç olacak” dedi.

GEÇMİŞİN SESİ GÜNÜMÜZDE YANKILANIYOR

Rennes’teki Jacobins Manastırı’nda bulunan 500 yıllık müzik notaları, arkeoloji ve müziğin birleştiği nadir bir anı temsil ediyor. Bir rahibin elinden çıkan bu melodi, 500 yıl sonra yeniden hayat bularak, Ortaçağ’ın manevi dünyasını günümüze taşıdı. Bilim insanları, bu keşfin, gelecekte yapılacak arkeolojik çalışmalara ilham vereceğini ve geçmişin seslerini daha fazla ortaya çıkaracağını umdu.