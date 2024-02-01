500'den fazla çocuğu olan adama devletten üreme yasağı geldi

Daily Mail'in haberine göre, Jonathan Jacob Meijer'in çocukları dünyanın her yerinde bulunduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 375'i Hollanda'da, 80'i Almanya'da, 35'i Belçika'da, dördü Arjantin'de ve ikisi Avustralya'da yaşadığı söyleniyor.

ÇOCUKLARI RESMEN DÜNYAYA DAĞILMIŞ

Olay 2007 yılında, 42 yaşındaki Meijer'in 11 klinikte ve Cryos sperm bankasına sperm donörü olarak kaydolmasına dayanıyor. Üzerine, çocuk sahibi olmayı arzulayan ancak çocuk sahibi olamayan kadınlar ve çiftler için Facebook gruplarına katıldı.

Meijer’in, 500 ila 600 arasında değişen sayıda çocuğun biyolojik babası olduğu düşünülürken, Hollanda’da bir kişinin 25’ten fazla sayıda çocuk sahibi olması yasak. Bunun yanında yasa sperm donörlerinin de en çok 12 kadını hamile bırakmasına izin veriliyor.

DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMASI YASAKLANDI

Bunun yanında sperm bankalarına yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle Jacob Meijer’e dava açıldı. En az 550 kişinin biyolojik babası olduğu öne sürülen Jacob Meijer’in çocuk sahibi olması devlet tarafından alınan kararla yasaklandı. Hollandalı müzisyen eğer çeşitli kuruluşlara sperm bağışlamaya devam ederse yüklü para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ancak Avrupa basınında yer alan bazı haberlerde Meijer sosyal medyadan, kendi açıklaması ile “çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara yardımcı olmayı” devam ediyor.