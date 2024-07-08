500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi

Artan enflasyonla beraber Türk lirasındaki değer kaybı derinleşmeye devam ederken, yeni banknotlar yine gündeme yerleşti.

Enflasyondaki artış, Türkiye'deki banknot kullanımı üzerinde gözle görülür bir etki oluşturdu. Son zamanlarda, piyasadaki para talebi büyük ölçüde artmış ve bu durum banknot tercihlerini değiştirmiştir. Özellikle 500 liralık banknot için yapılan teknik analizler devam ederken, 100 liralık banknotlar artık yetersiz olmaya başladı.

Son veriler kapsamında, piyasada en büyük paya sahip banknotlar 200 lira ve 100 lira olarak belirlendi. Bu iki banknotun toplam piyasa payı %95'i gördü. Özellikle 200 liralık banknotların piyasada büyük ilgi görmesi, enflasyonun getirdiği yüksek fiyatlarla başa çıkma ihtiyacından kaynaklanıyor. 100 liralık banknotların payı ise tarihi düşük seviyelere inerek %19'a geriledi.

Ayrıca, 50 liralık banknotların piyasa payı %3, 20 lira ve 10 liralık banknotların ise yüzde 1 seviyesine indi. Bu durum, günlük harcamalar için daha yüksek nominal değerlere sahip banknotlara olan talebin arttığını ifade etti.

Banknot ihtiyacının artmasıyla beraber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot basımı konusunda teknik analizlerini sürdürdüğü ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı aktarıldı. Özellikle 500 lira ve daha yüksek nominal değerlere sahip banknot talepleri sürmekte ve bu değişiklikler piyasada geniş yankı uyandırmış halde.