504 yıllık handa çalışmalar sona erdi

Yavuz Sultan Selim zamanında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından 1519'da Kayseri'de yaptırılan ve Kapalı Çarşı'da yer alan Gön Han, uzun yıllar tarihi İpek Yolu üzerinde kervanlara konaklama hizmeti verdi.

Tüccarların alışveriş yapıp konakladığı alanlar ile develerin ve atların bağlandığı 8 metrekarelik odaların bulunduğu tarihi hanı Piri Mehmet Paşa Vakfı'ndan kiralayan Melikgazi Belediyesi, Anıtlar Kurulunun gözetiminde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, restorasyonun tamamlanmasıyla Kapalı Çarşı'nın nefes alacağını belirtti.

Esnafın depo olarak kullanması sonucu zamanla tahrip olan Gön Han'ın restorasyonunda sona yaklaşıldığını dile getiren Palancıoğlu, "Vakıf mütevelli heyetiyle görüşerek burayı restore ediyoruz. Burası Kapalı Çarşı'nın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı nezih bir mekan olacak." dedi.