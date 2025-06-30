50'den fazla çocuğu istismar eden eczacıya müebbet

ABD Florida'da yaşayan bir eczacı, Kolombiya'ya yaptığı tekrarlayan seyahatler sırasında 10 yaşındakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna tecavüz edip kaçırdığı için müebbet hapse mahkum edildi.

ABD Güney Florida Bölgesi Savcılığı, yetkililerin dokuz cep telefonunda saklanan 50'den fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğuna dair 100'den fazla videoyu keşfetmesinin ardından, 42 yaşındaki Stefan Andres Correa'ya cuma günü müebbet hapis cezası verildiğini duyurdu.

Soruşturmacılar, saldırganın 10 ila 17 yaş arasındaki kız çocuklarını hedef aldığını açıkladı.

"İNSANLIK İÇİN BİR BELA"

Savcı Hayden P. O'Byrne, konuyla ilgili açıklamasında "Bu kovuşturma ve bu ceza, çocukları hedef alanlara bir uyarı niteliğinde olmalı. Seni bulacağız ve seni kanunun izin verdiği en üst düzeyde yargılayacağız. Bu davranış için müebbet hapis cezası tamamen uygun. Correa gibi saldırganlar insanlık için bir beladır ve buna göre muamele edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Saldırgan, geçen Nisan ayında Miami Uluslararası Havaalanı'ndan Bogota'ya giden bir uçağa binmeye çalışırken yakalandı.

Soruşturmacılar ayrıca, bir telefonda Correa'nın Kolombiyalı bir insan tacirine 10 ila 12 yaş arasındaki çocuklarla istismar seansları ayarlaması için 75 dolar teklif ettiği bir mesaj alışverişi olduğunu söyledi.

Kayıtlar, saldırganın Kolombiya'ya yaklaşık 45 seyahat yaptığını ortaya çıkardı.