51 kişinin can verdiği binanın müteahhitti yine depremi Allah yaptı dedi

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 51 kişinin ölümüne neden olan Cemil Çapar Apartmanı’nın müteahhitti AK Parti üyesi Mehmet Özkan, önceki savunmalarını tekrarlayarak, “Depremi Allah yaptı, kusurum yok” dedi.

Depremin ardından yaşanan yıkım ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle bazı cenazelere dahi ulaşılamayan Cemil Çapar Apartmanı için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

"DEPREMİ ALLAH YAPTI"

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen sekizinci duruşmada, yeni atanan heyet nedeniyle duruşma en baştan başladı.

Sanıklar, daha önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını savundu.

Müteahhit Mehmet Özkan, savunmasında, “Depremi Allah yaptı, benim kusurum yok. Yüzlerce bina yaptım, hiçbiri yıkılmadı” dedi.

Özkan ayrıca, apartmanda yaşanan yıkımı doğal gaz patlamasına bağladı ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık 2025 tarihine erteledi.

