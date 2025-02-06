51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Ailelerin adalet nöbetini ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Nizip’in Furkan Apartmanı’nın 51 sessiz yolcusundan biriydi; 19 yaşındaydı, mavi gözlüydü.. Ne üniversite okumuştu ne de askerlik yapmıştı. Hayalleri vardı bu dünyaya sığmayan.. Ne tabuta ne mezara sığdı diye hâlâ ağlıyor annesi. Ama sözde adalet sağlayanların vicdanına sığdı adaletsizlik! Bu hesap mahşere kalmayacak" ifadesini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi.

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da aileleri ziyaret etti. Mahir Polat, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nizip’in Furkan Apartmanı’nın 51 sessiz yolcusundan biriydi; 19 yaşındaydı, mavi gözlüydü... Ne üniversite okumuştu ne de askerlik yapmıştı. Hayalleri vardı bu dünyaya sığmayan.. Ne tabuta ne mezara sığdı diye hâlâ ağlıyor annesi. Ama sözde adalet sağlayanların vicdanına sığdı adaletsizlik! Bu hesap mahşere kalmayacak."

Nizip Belediye Başkanı Doğan da "Furkan Apartmanı... 51 can, 51 umut, 51 hayal... 6 Şubat saat 4:17'de sonsuzluğa uğurlandı. Kalbimiz hala o günkü gibi paramparça. Unutmadık, unutmayacağız" paylaşımında bulundu.

FURKAN APARTMANI'NDA YARGILAMA NE AŞAMADA?

6 Şubat depremlerinde Gaziantep Nizip'te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 kişi hayatını kaybetti. Furkan Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dava Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz 2024'te karara bağlandı. Sanıklar, binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay "delil yetersizliği" nedeniyle beraat ederken, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanık Yurtyapan'a verilen cezada "indirim" uygulayarak 16 yıl 8 aya çevirdi.

Heyet, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler karara, "Adaleti parayla satın aldılar", "Canlarımızı kaç paraya satın aldınız?", "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Mağdur aileler, 3 sanığa verilen beraat kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.