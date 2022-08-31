Diş hekimi açıkladı. 5-17 yaş arası çocuklar ve gençler için diş bakımı kılavuzu

Yapılan araştırmalar göre diş çürüğünün, 5 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu göstermesiyle dikkat çekti.

Posta’da yer alan habere göre; Diş Hekimi Pertev Kökdemir, gençlerde sık görülen diş problemleri hakkında bilgi verdi. Çocuklarda ve ilk gençlikte daha fazla yapılan temas sporlarının, şeker ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlıklarının, asitli içecek tüketiminin fazlalığının gençlerde ağız ve diş sağlığı sorunlarının oluşmasına etkili olduğunu ifade edildi.

Yine araştırma sonuçlarına göre yeme bozuklukları, sigara içme ve ağız piercingleri de ergenlik döneminde diş problemlerine neden olabilen diğer yaygın sorunlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Gençler de dahil olmak üzere her yaşta diş bakımı önemli ancak gençlerin, ebeveyn denetiminin daha az olması ve kendi yoğun programları nedeniyle düzenli olarak diş fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlıklarının düşük olması diş sorunlarına sebep olabiliyor. Diş bakımı ve düzenli diş hekimi ziyaretleri sadece dişlerin sağlıklı olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda küçük sorunların kötüleşmeden tespit edilmesine de yardımcı olur.

EBEVEYNLER DİŞ BAKIMINDA ROL MODEL OLMALI

Dt. Kökdemir, gençlerin sağlıklı dişlerin ve özgür gülümsemenin tadını çıkarabilmesi için çocukluktan itibaren iyi ağız alışkanlıklarını sürdürmesi gerektiğini belirterek ergenlikte uygun bir diş bakımı rutinini takip etmenin iyi ağız sağlığının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Keza ebeveynlerin de gençlerin diş bakımı alışkanlığı kazanmaları için rehberlik edecek bir öğretmen olması gerekiyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN İDEAL DİŞ BAKIMI

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, gençlerin diş bakımı için kullanabileceği kısa bilgileri açıkladı.

Dişlerinizde oluşabilecek plakları engellemek için günde iki kez florürlü diş macunu ile fırçalayın. Çünkü plak oluşumu, diş çürümesi ve diş eti hastalıklarının ana nedenidir.

Dengeli beslenmek, gençlerin diş sağlığında önemli bir rol oynayabilir. Gençler günlük öğünlerinde meyve, sebzeler, tahıl, balık, yumurta, peynir ve baklagilleri bolca tüketmelidir.

Dişlerin arasındaki fırçanın ulaşamadığı alanlardaki yemek kalıntılarını çıkarmak için günlük olarak diş ipi kullanın. Dişlerin arası günlük olarak temizlenmezse, hoş olmayan, sert sarı bir oluşuma dönüşebilir veya çürük oluşumuna sebep olabilir.

Şekerli veya nişastalı yiyecekleri, özellikle yapışkan atıştırmalıkları azaltın.

Yemeklerden veya atıştırmalıklardan sonra bir miktar su içmek veya şekersiz sakız çiğnemek de ağzın temizlenmesine yardımcı olabilir.

Gün boyunca su içmek, dişleri fazla bakteri ve yiyecek artıklarından temizlemeye yardımcı olabilir. Su içmeyi ihmal etmeyin.

AYRICA...

Gençler, günde iki defa diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmeli ve sağlıklı dişleri korumak için yılda en az iki kez rutin diş hekimi kontrolüne gitmelidir.

İyi bir temizlik ve düzenli diş hekimi ziyareti alışkanlığını sürdürmek sadece dişleri sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda dişlerin çürümesine ve diğer diş sağlığı sorunlarına sebep olabilecek problemleri önleyebilir.

Aynı zamanda bu ziyaretler ağız sağlığını etkileyen konular hakkında daha iyi bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.