52 bin 600 lira cezası var. Trafikte bunu yapan fena yandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
52 bin 600 lira cezası var. Trafikte bunu yapan fena yandı

Trafikte bu hatayı yapanlara kötü haber. 52 bin 600 lira para cezası verilecek.

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