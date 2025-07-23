52 Orduspor yeni sezonda iddialı!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Kulüp tarihinin en sistemli dönemlerinden birine adım atıldığını belirten Deniz, “Bu sezon kulüp tarihimizin en organize yapılanmalarından birine imza atıyoruz” dedi.



YENİLENEN YÖNETİM, GÜÇLENEN KADRO!

Başkan Şükrü Bodur liderliğindeki yeni yönetim, teknik direktörlük görevine kariyerinde birçok başarıya imza atmış Bülent Yenihayat’ı getirerek büyük bir adım attı. Yenihayat’ın teknik raporları doğrultusunda iç transferde 16 oyuncuyla yollar ayrıldı, iskelet kadro ise korundu.

Yeni sezonda kadroda yer alacak isimler arasında Emre Genceci, Hüseyin Karabey, Egebert Gebel, Emre Berat Beyler, Rıdvan Tekkeşin, Enes Yetin, Yunus Emre Köse, Umutcan Kırılmaz ve kiralıktan dönen Eray Kotal bulunuyor.

İKİ ETAPLI KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

52 Orduspor’un sezon hazırlıkları 24 Temmuz saat 18.00’de Ordu’daki tesislerde başlayacak. 6 Ağustos’a kadar sürecek ilk kampın ardından takım, 9-21 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da ikinci etap kampına girecek.

Asbaşkan Doğan Deniz, kamp süresince yapılacak performans analizlerinin ardından eksik bölgelere transfer yapılacağını belirterek, bu sürecin 12 Eylül’e kadar devam edeceğini söyledi.

YENİ LİG STATÜSÜ AVANTAJ GETİRDİ

TFF’nin ligde bölgesel formata dönüş kararı hakkında konuşan Deniz, “Yakın deplasmanlar ve düşük maliyetler, sınırlı gelire sahip kulüpler için önemli bir fırsat. Bu durum hem ekonomimize hem de taraftarın ilgisine pozitif yansıyacak” dedi.

"BU ŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR!"

Yeni sezonun umut verici olduğunu vurgulayan Deniz, “Bu şehir çoktan hak ettiği yerde olmalıydı. Geç kalınmış bir şampiyonluğu göğüslemek ve 52 Orduspor’u daha üst liglerde görmek istiyoruz. Tüm planlamamız bu hedef doğrultusunda” ifadelerini kullandı.