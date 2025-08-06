52 Orduspor’un kamp heyecanı

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

24 Temmuz’da başlayan kamp süreci, takımın adaptasyonu ve fiziksel hazırlık anlamında önemli bir aşama kaydedildi.

Teknik Direktör Bülent Yenihayat, oyuncularının uyum sürecinin beklediklerinden çok daha hızlı ve verimli geçtiğini vurguladı.

"YENİ TRANSFERLERLE GÜÇLENEN EKİP, BİRİNCİ ETAP KAMPINI TAMAMLADI"

“Yeni bir takım kurduk ve oyuncularımızın bu kadar kısa sürede uyum sağlaması bizleri oldukça memnun ediyor. Birinci etap kampımızı, hem takım bağlarını güçlendirmek hem de fiziksel anlamda önemli bir hazırlık yapmak adına çok verimli geçirdik.”

İKİNCİ ETAP, BOLU ABANT’TA BAŞLIYOR!

Birinci etap kampını tamamlayan 52 Orduspor, Bolu Abant’ta ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Bülent Yenihayat, bu etapta takımın fiziksel seviyesini artırarak hazırlık maçlarına odaklanacaklarını söyledi. Bu süreçte, özellikle oyun planlarının daha belirgin hale geleceğini ve sezona nasıl başlayacaklarını test edeceklerini dile getirdi.

“İkinci etapta tempoyu artırarak, hazırlık maçlarında oyun planımızı oturtacağız. Bu süreci tamamladıktan sonra, 25 Ağustos’ta Ordu’ya dönerek ilk maçımıza kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İZLERKEN KEYİF VEREN BİR TAKIM!

Yenihayat, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, takımlarını her zamankinden daha güçlü ve heyecan verici bir şekilde sahaya yansıtacaklarını belirtti.

“Taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi yanımızda görmek istiyoruz. Biz de sahada, onları gururlandıracak, heyecanlandıracak bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız.”

“FİZİKSEL VE TESİS İMKÂNLARI İYİ, ŞİMDİ SAHADA ÇALIŞACAĞIZ”

52 Orduspor, kamp sürecinde tesislerin olanaklarından da son derece memnun kaldı. Teknik Direktör Yenihayat, fiziksel anlamda hazırlanmanın yanı sıra, takımın saha içindeki uyumuna da dikkat edeceklerini söyledi.

“Fiziksel ve tesis imkânları gayet iyi. Bize sadece saha içinde takımı hazırlamak kaldı. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

HEDEF: SÜPER LİG İÇİN GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ!

52 Orduspor, sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirirken, bu hazırlık dönemiyle birlikte Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli bir yol almayı planlıyor.