52 yaşında gençlere taş çıkarttı

Ünlü aktris Sofia Vergara, tatil cenneti İbiza'dan paylaştığı güneşli karelerle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. 52 yaşındaki Kolombiya asıllı Amerikalı yıldız, kusursuz fiziğiyle yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlar nitelikte. Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı bikinili pozlarıyla plajların adeta kraliçesi olan Vergara, Uluslararası Mayo Günü'nü de kendine has tarzıyla kutladı.

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DENİZDEN GELEN ESİNTİ: GÜZELLİĞİN SIRRI NE?

Instagram hesabından "İbiza'dan Uluslararası Mayo Günü kutlu olsun!" notuyla paylaştığı video, kısa sürede viral oldu. Videoda, Akdeniz güneşi altında dinlenirken objektiflere yansıyan Vergara'nın fit silüeti, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Calvin Harris'in "Summer" şarkısı eşliğinde yayınlanan bu görüntüler, hayranlarının "Modern Family" yıldızına olan hayranlığını bir kez daha pekiştirdi. Yorumlarda "Zamansız güzellik", "İnanılmaz", "Bu kadın yaşlanmıyor mu?" gibi ifadeler sıklıkla yer aldı.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Vergara'nın tatilinde dikkat çeken bir diğer detay ise, iddia edilen yeni sevgilisi Doug Chabbott'un varlığıydı. Çiftin bir DJ performansında birlikte dans ederken çekilen görüntüleri, ikili arasındaki samimi ilişkinin boyutlarını gözler önüne serdi. Vergara'nın daha önceki bir paylaşımında Chabbott'a teşekkür etmesi ve onu "yapılacaklar listemden bir maddeyi daha tamamlamamda yardımcı olduğu için" minnettar olduğunu belirtmesi, aşk söylentilerini daha da güçlendirdi.

Sofia Vergara ve Doug Chabbott arasındaki ilişki spekülasyonları, ilk olarak mayıs ayında ikilinin birkaç kez birlikte görüntülenmesiyle başlamıştı. Her ne kadar resmi bir açıklama gelmese de, sık sık birlikte vakit geçirmeleri ve sosyal medyada paylaşılan samimi anlar, aralarında özel bir bağ olduğunun sinyallerini veriyor. Hayranlar, bu yeni aşkın gidişatını merakla takip ediyor. Vergara'nın hayatına giren bu yeni isimle, aktrisin yüzünden düşmeyen gülümsemenin sırrı da çözülmüş gibi görünüyor. İbiza tatilinin aşk ve güzellikle dolu geçtiği aşikar.