52 yıllık kritik anlaşma sona eriyor: Erdoğan kararı imzaladı…

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yer alan 10113 sayılı karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği sona erecek.

1973 yılında imzalanan bu anlaşma, Türkiye'nin enerji taşımacılığı açısından önemli boru hatlarından biri olan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattını kapsıyordu. Söz konusu anlaşma, yıllar içinde değişen ihtiyaçlara göre çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde inşa edilen 986 kilometre uzunluğundaki boru hattı, 1976 yılında işletmeye alındı ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleşti. boru hattının Türkiye kısmının sahibi ve aynı zamanda boru hattının Türkiye kısmının işletimi yapan kurum BOTAŞ’tır.