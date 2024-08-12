53 bin 947 sürücü kontrol edildi

Denetimlerde 16 bin 244 sürücüye çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bu cezalar arasında emniyet kemeri takmamak, kask ve koruyucu malzeme kullanmamak, hız kurallarına uymamak ve uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanmak gibi ihlaller yer aldı.

Toplamda 16 bin 244 araç kontrol edilirken, 2 bin 465 araç trafikten men edildi. Trafik bilincini artırmak amacıyla, 37 bin 652 vatandaşa trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı ve 20 bin 095 adet tanıtım ve bilgilendirme materyali dağıtıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetim ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürecek.