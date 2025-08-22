53 milyar dolarlık oyuncak! CEO'su milyarder oldu



Çeşiti sosyal medya platformlarında, ilginç yüz ifadeleri ve peluş tarzı tasarımlarıyla yetişkinler arasında hızla üne kavuşan Labubu adlı oyuncaklar küresel çapta satış rekorları kırıyor.

Çin merkezli Pop Mart International Group adlı şirket tarafından piyasaya sürülen ünlü peluş oyuncak Labubu sayesinde şirketin büyüme grafiği rekora ulaştı. Şirketin hisseleri yalnızca bu yıl üç kattan fazla değer kazanırken, piyasa değeri 54,3 milyar dolara ulaştı. Net kârını yüzde 400 artıran şirket, yılın ilk yarısında 1,93 milyar dolar gelir elde etti.

HaberTürk'ten İrem Kuşoğlu'nun haberine göre şirketin kurucusu ve CEO’su Wang Ning, Labubu çılgınlığıyla kişisel servetini 26,6 milyar dolara çıkardı. Ning, Forbes Milyarderler Listesi’nde 82. sıraya yükselirken, Çin’in en zengin onuncu ismi oldu..