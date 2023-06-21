Enkazdan 53 saat sonra kurtulan depremzede kahramanlarıyla buluştu

DHA’nın haberine göre, Türkiye'de 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan felakete Hatay'daki Odabaşı Mahallesi'ndeki sitede yakalanan 20 yaşındaki Ali Korkmaz, enkaz altında kaldı. Depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Ali Korkmaz, kız kardeşiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkmaz, kendisine aynı gün ulaşarak, 53 saat sonra enkaz altından kurtaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiyeciler ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibiyle aylar sonra Avcılar İtfaiyesi Grup Amirliği'nde bir araya geldi. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

"ABDÜLKADİR ABİNİN ELİNİ TUTTUĞUMDA YAŞAYACAĞIMI HİSSETTİM"

Depremin ilk anlarından itibaren yaşadıklarını anlatan Ali Korkmaz, "Depremde ev sallanmaya başladı, evin yıkılacağını hissettim, koşsaydın daha kötü olacaktı. O yüzden yatakta çöktüm. Daha sonra bayılmışım" dedi. Gözünü açtığında vücudunun sıkıştığını fark ettiğini belirten Korkmaz, "53 saat kaldım ben enkaz altında. Deprem günü yetiştiler, gece geldiler. Abdulkadir abi ile konuştuk. Sağolsun o moral verdi bana. Sonra malzemelerinin olmadığını söylediler, imkanlar çok kısıtlıydı. Ondan sonra sabah malzemeleriyle çalışmaya başladılar. O gün öğle saatlerinde bana ulaşmışlardı. İlk Abdulkadir abinin elini tuttum. O zaman yaşayacağımı hissettim. Bırakmak istemedim zaten Yolda gelirken ağladım zaten. O andan bu ana gelebilmek değişik bir duygu zaten" şeklinde konuştu.

ALİ KORKMAZ'I 53 SAAT SONRA KURTARAN İTFAİYECİ KONUŞTU

Ali Korkmaz'ın enkaz altından çıkarılması sırasında çalışan Avcılar'da görevli itfaiyeci Abdulkadir Işık ise, "İlk akşam gittik Ali'lerin bulunduğu mahalleye. Şansları bizim gitmemizdi. Böyle duygusal bir bağ oluştu. Artık Ali'nin nenesi ile biz, anne çocuk gibi olduk. Onun duaları sağolsun bize çok yardım etti. Enkazın altında çalışırken biz çok bitkin düştük ama dışarı çıktığımızda nenenin duaları ile biz o yorgunluğu unuttuk. Koşullar çok zordu. Ama Ali bize çok yardımcı oldu. Yeri geldiğinde eline kırıcıyı verdik kırmaya çalıştı. Bizimle muhatap olması, bize cevap vermesi ayrı bir güçtü. Enkazdan çıkınca ziyarete geleceği yönünde söz vermişti. Sözünü tuttu" diye konuştu.

"ALİ SENİ BURADAN ÇIKINCAYA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ' DEDİM"

İSKİ kurtarma ekibinden hemşire ve UMKE görevlisi Hülya Dabakoğlu ise, "Hatay'a Odabaşı Mahallesi'ne gittiğimizde ortam çok çok dehşet vericiydi. Çünkü dinmeyen bir yağmur, gök gürültüsü, her yer zifiri karanlıktı. Sadece tepe lambalarımız vardı. Ekipmanlarımızı da henüz ulaşmamıştı. O arada bölgede arama kurtarma çalışması yaparken Ali'nin anneannesi geldi. 'Kızım ne olur biraz ileride enkazımız var. Torunum orada. Enkazdan sesler alıyoruz bize yardımcı olur musunuz ?' dedi. Ben de Abdülkadir kardeşimize söyledim hemen ekibi toparlayıp enkaza doğru yürüdük. Vardığımızda enkaza hızlı bir şekilde müdahale ettik. Birkaç bölgeden ses aldık. Ali'nin sesini aldık. Sabaha kadar çalışmalarımız bu şekilde sürdü. Ali'ye ilk ulaştığımızda Abdülkadir elini tuttu. Daha sonra sağlık açısından da değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Çünkü Ali'nin ayağında bir kütle vardı. İlk değerlendirmesini yaptığımızda Ali'nin genel durumunun iyi olduğunu gördük. Elini tuttum. 'Ali seni bırakmayacağız buradan çıkıncaya kadar. Senden sadece güçlü olmanı istiyoruz' dedim. Ali bize güvendi biz de Ali'ye inandık. inandı. Şükürler olsun Ali'yi oradan sapasağlam çıkardık. Ali'nin durumu iyiydi. Şükürler olsun ampute edilmeden sapasağlam burada. Bizim için çok güzel bir duygu. Ali'yi ilk gördüğümüzde o an aklıma geldi. 'Ali buradayız bırakmayacağız seni' dediğimizde Ali inanmıştı bize. Biz de Ali'ye inandık ve bugün buradayız" diye konuştu.