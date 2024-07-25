53 yaşında evinde ölü bulundu

Denizli'de bir evde kötü kokuların yayılması sonucu yapılan kontrolde, yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Evde tek başına yaşadığı belirlenen adamın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Olay, Denizli Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde gerçekleşti. Mahalle sakinleri, iki katlı bir evden gelen kötü koku üzerine durumu muhtara bildirdi. Muhtar ve polis ekipleri evde yapılan kontrollerde Yılmaz Mercan (53)'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Mercan'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olay yerine gelen savcı ve polis ekipleri, incelemelerde bulunduktan sonra Mercan'ın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Mercan'ın yalnız yaşadığı ve ölüm sebebinin otopsi sonrasında netleşeceği belirtildi.