54.4 milyon dolarlık müdahale: Uçan Hollandalı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenen Tottenham 41 yıl sonra Avrupa'dan kupa kazanma sevinci yaşadı. Londra ekibi, UEFA'dan kupayı kazandığı ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında katıldığı için toplamda 54,4 milyon dolar kadar gelir elde etti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi aşamasında galibiyet ve beraberlik başına ekstra gelirler de söz konusu. Bu da toplam geliri artırıyor.

Tottenham'ın kasasına koyduğu 54.4 milyon dolarda en büyük paylardan biri de Londa ekibinin Hollandalı savunmacısı Micky Van de Veen'e ait. Finalin 69. dakikasında Tottenham kalecisinin elinden kaçırdığı topa Manchester United forveti Hojlund kafayla vurdu. Boş kaleye yönelen topta Kırmızı Şeytanlar gol sevinci yaşamaya hazırlanırken bir anda sahneye 24 yaşındaki Micky Van De Veen çıktı. 1.93'lük stoper çok estetik bir müdahale yaparak topu rövaşatayla çizgiden çıkardı.

Maç bittiğinde bu müdahalenin değeri daha da anlaşıldı. Londra ekibi büyük bir gelire belki de 'Uçan Hollandalı' sayesinde ulaştı.