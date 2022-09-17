54 kiloluk genç kız, 43 dakikada 240 çöp şiş yedi

Denizli’de 7 yıl önce restoranında çöp şiş yarışması başlatan çöp şişçi Mehmet Kaya, sosyal medya hesaplarında yapılan canlı yayınla bir çok vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Farklı illerden işletmeye gelerek kıyasıya yarışan yarışmacıların, belli şartlar doğrultusunda para ödülünü almaya hak kazandığı lezzetli yarışmalar renkli görüntülere sahne oluyor.



7 yıldır devam eden ve bir çok kez rekorların kırıldığı yarışmanın sonuncusu da ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Denizli’den yarışmaya katılan 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi güçlükle yiyerek yarışmayı ödüle ulaşamadan bıraktı. Yarışmayı kazanacağı düşünülen Ağı'dan sonrasında lezzetli çöp şişlerle dolu masaya oturan Selin Deniz, hayrete düşüren anlar yaşattı. Çöpşişçi Mehmet'e gelen 54 kilodaki genç kız, Ankara’dan Marmaris’e giderken uğradığı işletmede 110 kilodaki erkeğin güçlükle yediğinin iki buçuk katını olan 240 adet çöp şişi 43 dakikada yiyerek 13 bin 650 TL’lik ödülü kazandı.



“Bayağı kilolu bir ağabeyimizdi ama 100 tane çöp şiş yiyebilmiş”

Şansını denemek istediğini ve kendisinin de şaşırdığını belirten Selin Deniz, “Ben 7 yıldır Çöpşişçi Mehmet’i sosyal medya hesaplarında takip ediyordum. Her seferinde meşhur çöp şişi yiyip yiyemeyeceğim konusunda düşünüyordum. Ankara'dan Marmaris'e giderken yol üstünde olduğu için bir şansımı deneyeyim dedim. Bir yandan da okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek geldim ve şansımı denemek istedim. Benden öncede bir ağabeyimiz yarışıyordu. Baya kilolu bir ağabeyimizdi ama 100 tane çöp şiş yiyebilmiş. Birazcık korktum açıkçası, yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. 43 dakika da 240 tane çöp şiş yedim. Kazanacağımı biraz bekliyordum ama çok ümittim yoktu” dedi.



“Yarışmayı kazanabileceğimi düşündüm ama maalesef yapamadım”

Kendisine güvendiğini fakat başaramadığını söyleyen Yasin Ağı da, yarışmada yaşadıklarını şöyle anlattı:

“5 yıldır Sürekli olarak gelip çöp şişini yediğim bu mekana bu sefer yarışma için geldim. Fakat sadece 100 adet çöp şiş yiyebildim. 110 kilo ağırlığındayım. Yarışmayı kazanabileceğimi düşündüm ama maalesef yapamadım. Benden hemen sonra 54 kilo ağırlığında bir hanımefendi arkadaşımız 240 tane çöp şiş yedi. Bunun cüsse ile alakası yokmuş. Arkadaş kısa sürede benden 2 buçuk kat fazla çöp şiş yemiş. Helal hoş olsun”



Çöp şiş restoranının sahibi Mehmet Kaya ise Türkiye genelinden gelen misafirlerin katıldığı ve büyük ilgi gören yarışmayı sürdürmek istediklerini söyledi. Kaya, “7 yıl boyunca bu yarışmada en az 100-150 kazanan yarışmacımız var. Bu kazan kişilerin çoğu 45-50 kilo civarında olan kadınlar oluyor. Bugünde kazanan arkadaşımız bizi şaşırtmadı. Marmaris'ten gelen bir kadın yarışmacımız sosyal medya hesaplarında yaptığımız canlı yayında 240 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata ve 1 tane ekmek yiyerek 13 bin 650 TL ödül kazandı” diye konuştu.



Selin Deniz'in büyük ödülün sahibi olduğu lezzetli yarışmaya ait işletmenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerinin ise şuana dek 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği belirtildi.