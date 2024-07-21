54'lük Naomi Campbell gençlere taş çıkarttı

Baston kadar ince fiziği ile dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı modelleri arasına girmeyi başaran Naomi Campbell, birlikte yat kiraladığı arkadaşları Michelle Rodriguez ve Eiza Gonzalez'e ayak uydurmakta zorluk çekmiyor.
Naomi adadaki paparazzilerden de kaçamadı ama bu detay onun istediği gibi eğlenmesine engel olmadı. İngiliz manken, bir süre Akdeniz'in tadını çıkarttıktan sonra teknede duba üzerinde dans adımlarıyla duş alarak görenleri eğlendirdi.
22 Mayıs 1970'te Jamaika doğumlu dansçı Valerie Morris'in kızı olarak dünyaya gelen usta manken, sempatik tavırlarıyla yine gönülleri fethetti.
İlk defa 1978'de henüz 8 yaşında iken efsanevi şarkıcı Bob Marley'nin "Is This Love" adlı parçasının klibinde oynayan Campell, paparazzilerle arasını kariyeri boyunca iyi tutmasıyla da tanınıyor.
Ertesi gün Campbell, bu sefer kırmızı olan başka bir iki parçalı mayoyla kıyıya daha yakın bir yerde eğlenmeye devam etti.
İspanya, İbiza'da gerçekleştirdiği tatilden fotoğrafların yayılmasından sonra hayranları Campell'ın hala genç hala muazzam olduğunu belirten çok sayıda mesaj paylaştılar.
12 Ocak 2021'de Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanlığı tarafından turizm elçisi olarak atanan Campell sabah erken kalkıp yüzmeye devam ettiği sırada gördüğü paparazzilere el sallayarak medya mensuplarından takdir topladı.