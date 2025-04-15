55 bin hükümlüye tahliye yolu mu açılacak? Cezaevlerinde af iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecinin ardından, cezaevlerinde olan on binlerce hükümlü hakkında kısmi af çıkacağı iddiaları gündeme geldi.

Konuyla alakalı olarak Gazeteci Alican Uludağ gündem olacak bir iddia paylaştı.

Uludağ, Adalet Bakanlığı,'nın ceza yargı paketi/infaz indirim paketine ilişkin çalışmasını tamamladığını ve bu kapsamda 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlülerin 3 yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınacağını iddia etti.

Bakanlığın çalışmayı Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunmasının ardından TBMM’ye milletvekillerinin imzasına sunacağını da öne sürdü.

"CEZAEVLERİNE KISMİ AF GELİYOR: 55 BİN HÜKÜMLÜYE TAHLİYE YOLU"

Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı, ceza yargı paketi/infaz indirim paketine ilişkin çalışmasını tamamladı.

Hazırlanan taslakta, 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü olanlar 3 yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınacak.

Yine mükerrer suçlardan dolayı cezasının 4/4'ünü çekenlerin de tahliye edilmesinin önü açılıyor.

Bakanlığın çalışmayı, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı ve onayının ardından TBMM’ye milletvekillerinin imzasına sunacağı öğrenildi.

Diğer yandan çalışmada, hasta tutuklularla ilgili düzenlemenin de yer alacağı ancak bundan terör hükümlülerinin yararlanmayacağı belirtildi.

Cuma günü DEM Heyeti ile görüşme yapacak Adalet Bakanı, taleplerin ardından terör hükümlüsü hasta tutuklular sorununu gündeme alması ve sorunu Adli Tıp yoluyla çözmesi bekleniyor.

300 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde şuan yaklaşık 403 bin tutuklu ve hükümlü var. Yani 103 bin tutuklu ve hükümlü, kapasiteyi aşıyor. TBMM'nin tatile girmesi öncesi paketin yasalaşması bekleniyor."