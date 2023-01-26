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55 görsel sanatlar öğretmeninin karma sergisi Dolmabahçe’de ziyaretçilerini bekliyor

Dolmabahçe Sanat Galerisi, görsel sanatlar öğretmenlerinin yolunun kesiştiği ‘Eğitim Ƞ Sanat’ isimli karma sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Açılışı 25 Ocak’ta gerçekleştirilip 5 Şubat’a kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide; Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 55 görsel sanatlar öğretmeninin farklı disiplinlerle çalışarak oluşturduğu 55 farklı eser yer alıyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:08
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55 görsel sanatlar öğretmeninin karma sergisi Dolmabahçe’de ziyaretçilerini bekliyor

55 görsel sanatlar öğretmeninin karma sergisi Dolmabahçe’de ziyaretçilerini bekliyor
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Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam eden Zeynep Öztürk’ün küratörlüğünde, Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde ‘Eğitim Ƞ Sanat’ sergisi açıldı.

Sergi vesilesiyle Türkiye’nin farklı illerinde görev alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuş öğretmenler, bu kez eğitimci kimlikleriyle değil sanatçı yönleriyle sanatseverlerle buluşma fırsatı buluyor.

SERGİDE KONULARI, ANLATIMLARI  VE TEKNİKLERİ FARKLI BİRÇOK ESER YER ALIYOR

Sergide yer alan öğretmenlerin, verdikleri eğitim dışında ilk defa kendileri için bir şey yaptıklarını belirten küratör Zeynep Öztürk, “Onlar için çok heyecanlı bir projeydi bu. Benim için de öyleydi çünkü ben de onların geçtiği sıralardan geçtim. O sıraların ardından birçoğu benim öğrencim oldu. Şimdi ise meslektaşız, bağımız hiçbir zaman kopmadı. Sanat bizi hep buluşturdu, birleştirdi. Bu karma sergide de buluşturmuş oldu. Bu zamana kadar heyecanla çalışmış oldukları eserleri, açılışımızla taçlandırmış oluyoruz. Bu sergi için bir tema belirlemedik. Bu yüzden burada fotoğraftan seramiğine, dijital baskıdan yağlı boyaya farklı birçok malzeme kullanarak yapılan işler var. Herkes ziyarete gelebilir. Özellikle sömestir tatiline denk getirerek Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıların gelmesini kolaylaştırmak istedik” dedi.

“BİR TARAFTAN EĞİTİM VERİP BİR TARAFTAN SANATIN İÇİNDE OLMAK BÜYÜK BİR KEYİF”

Sergiye sulu boya tekniği ile çalıştığı tablosuyla katılan Bilfen Okullarında Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı yapan Serap Savçın, “Marmara Üniversitesi resim bölümü mezunuyum. Öğretmenlik yapıyoruz ama resim bizim önceliğimiz tabii ki. Bu eğitimi verirken bizim de aynı zamanda bunu yapıyor olmamız çok büyük bir keyif. Tabii ki vakit bulmak, buna zaman ayırmak çok zor. Ama sevgili Zeynep Öztürk'ün buna vesile olması, bizi bir arada toplayıp böyle sanat dolu bir günde buluşturması bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK SEVGİ EVLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİN DE SERGİYİ GÖRMESİNİ İSTİYORUM”

Sergiye katılan Aslı Ekinci de şunları söyledi:

“Sergide çok çeşitli çalışmalar var. Fotoğraf, yağlı boya, aktivite çalışmaları gibi. Güzel bir sergi oldu. Bu çalışmanın içinde yer almaktan çok mutluyum. Ben de soyut bir çalışmayla sergiye katıldım. Ben çocuk sevgi evlerinde gönüllü öğretmenlik yapıyorum. Fırsat olursa öğrencilerimin de bu sergiyi görmesini çok isterim. Burası belki de onlar için ilk olacak. Eğer izin alabilirsek onların da bu sanat ortamını görmelerini çok istiyorum.”

Sergide yer alan sanatçılar ise şöyle:
“Ahmet Özdemir, Aslı Ekinci, Aysun Özer, Ayşegül Karasu, Barış Hatipoğlu, Burcu Polat, Büşra Tezcan, Can Aksoy, Ceylan Bulduk, Çiğdem Çifçi, Damla Gül Tanrıkulu, Damla Şahin, Demet Köroğlu, Deniz Polat, Elif Sinem Hacim, Emel Tali, Emine Genç, Emine Yıldırım Şencan, Erhan Atasever, Esra Hekimoğlu, Fatime Nuray Cengiz, Fatma Babur, Gizem  Kaptan, Gizem Ören Deniz, Gülçin Kara, Gülçin Öztürk, Hilal Deniz Dönmez, Hülya Tülü, İrem YEŞİL, İsmail Aykutlu, Merve Yılmaz Özden, Mine Nefise Dinçer, Nesrin Sinan, Ömür Kılınç, Özlem Dağgeçen, Özlem Dalkürek, Pınar Halıcı, Rıdvan Turan, Salih Erdem, Seçkin Uçan Divan, Seda Aydın, Selin Yılmaz Akyürek, Sena Nur Beyaz, Serap Gürdamar Yağcı, Serap Savçın, Sinem Okuyucu, Tuğçe Erdem, Tülay Özçelik, Uğur Babur, Ümran Solcan, Vuslat Merve Özkan, Yasemin Dinçsoy, Yusuf Turan, Zahide Akbulut ve Zehra Altay Korkmaz.”  (DHA)

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