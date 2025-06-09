5,5 milyar TL kredi ve hibe! Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'da olmak üzere Karadeniz Bölgesi için ilk olan 2 yeni sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) üretime başlandığını yaptığı yazılı açıklama ve paylaşılan video ile duyurdu. Yumaklı, sera OTB'lerin hem tarımsal üretimin yapıldığı, hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıda tasarlandığına dikkati çekerek bu tesislerde aynı zamanda, teknolojinin ve iyi tarım uygulamalarının da en üst seviyede gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sera OTB'lerde, tarımsal üretimde en önemli girdilerden biri olan enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılandığını, üretilen ürünlerin ise işlenip katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü hatırlatan Bakan Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Birer tarımsal üretim üssü olarak planlandığımız, ülkemizin doğal kaynaklarını değerlendirerek tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlandığımız sera organize tarım bölgelerini milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'da olmak üzere Karadeniz Bölgemiz için ilk olan iki yeni sera OTB'de üretime başlandı. Her iki tesis de Karadeniz Bölgemizin ilk sera OTB'leri olarak ayrı ayrı önem taşıyor. Bafra ve Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgelerimiz, öncelikle bulundukları illerin, daha sonra da etraflarındaki yakın illerin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayarak hem Karadeniz Bölgemizin hem de ülkemizin tarımsal üretimde gücüne güç katacak.

"ORGANİZE TARIM BÖLGELERİNE ALTYAPI İNŞAATLARI İÇİN GÜNCEL FİYATLARLA 5,5 MİLYAR TL KREDİ VE HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK"

Bakan Yumaklı, 42 ilde 61 adet organize tarım bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdıklarını vurgulayarak, "Organize tarım bölgelerini illerimizin tarımsal üretimlerine göre planlıyoruz. Halihazırda 8 bin kişinin istihdam edildiği ülkemiz genelinde faaliyete geçen OTB'lerde toplam 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretilmekte, 120 bin de büyükbaş besi hayvanımız bulunmakta. 2002 yılında altyapısı tamamlanan ve faaliyete geçen OTB bulunmaz iken, bugün 14 adet organize tarım bölgesinin altyapı inşaatlarını tamamlayıp, yatırımcıların hizmetine sunduk. Yatırım programında yer alan organize tarım bölgelerine altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 5,5 milyar TL kredi ve hibe desteği sağladık. Bütün bunların yanında, dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesini Balıkesir ilimizde kuruyoruz. Tüzel kişilik kazandırdığımız tesisin altyapı inşaatlarına inşallah bu yıl içinde başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAMSUN BAFRA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

Bin 194 dekarlık alanda faaliyet gösterecek Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı inşaatları için Tarım ve Orman Bakanlığınca 255 milyon lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Tesis, ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunurken yüzde 75'i kadın olmak üzere bin 500 kişi istihdam edilecek. Tesiste en küçüğü 25 dekar olmak üzere fide, sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirileceği 30 adet sera parseli; bu ürünlerin işleme, paketleme ve depolamasının yapılmasıyla katma değer kazanacağı 3 adet sanayi parseli ile eğitim ve araştırma alanı, biokütle tesisi ve atık yönetim alanı yer alıyor.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi aynı zamanda, modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulandığı, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve, sebze üretimi yapılan bir tarım üssü olarak hizmet verecek. Tesis, hem Samsun ve çevre illerimizin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayacak hem de tarımsal arz güvenliğini güçlendirerek yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

ZONGULDAK ÇAYCUMA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

524 dekar alanda kurulan Çaycuma Sera OTB'ye Tarım ve Orman Bakanlığınca 200 milyon TL altyapı inşaatları için destek sağlandı. 15 sera ve 3 sanayi parselinden oluşan tesiste yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine yılda 750 milyon TL katkı sağlayacak Çaycuma Sera OTB'de yüksek teknoloji, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim altyapısı ile fide, sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi gerçekleştirilecek. Tesiste üretilen meyve ve sebze gibi ürünler ile Zonguldak ve çevre illerin gıda arz güvenliği sağlanırken ülke ekonomisi de önemli bir gelire kavuşacak.