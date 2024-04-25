55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı

Nijeryalı Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Guinness Dünya Rekorları, Kronborg'in YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.
Farklı ülkelerden 90 kişiyle 55 saatlik röportaj yapan Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.
YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj gerçekleştirdi.
Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular tartışıldı.
Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu tarihe gömdü.