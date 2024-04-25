55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı

55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı
Kaynak: AA
Nijeryalı kadın 55 saat süren röportaj yaptı. Farklı ülkelerden 90 kişiyle yapılan röportaj Guinness Dünya Rekoru kitabında girdi.
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55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı 1

Nijeryalı Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

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55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı 2

Guinness Dünya Rekorları, Kronborg'in YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

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55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı 3

Farklı ülkelerden 90 kişiyle 55 saatlik röportaj yapan Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.

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55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı 4

YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj gerçekleştirdi.

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55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı 5

Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular tartışıldı.

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55 saat süren röportaj yaptı. Dünya rekoru kırdı 6

Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu tarihe gömdü.

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